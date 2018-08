Dave Roelvink heeft spijt en gaat alcoholcursus volgen na dronkemansrit

Dave Roelvink gaat na zijn dronkemansrit van afgelopen weekend een alcoholcursus volgen. Dat verklaarde hij tijdens een presentatie van het nieuwe SBS 6-programma De Roelvinkjes: effe geen cent te makken.

De 24-jarige dj gaf bovendien toe dat hij 'iets ongelofelijk stoms' had gedaan en wil daarom voorlopig even niet meer naar de fles grijpen. Eerder beweerde hij nog dat de politie 'te heftig' op zijn actie had gereageerd.

Roelvink vertoonde afgelopen weekend zeer gevaarlijk rijgedrag. Zo werd er gebumperkleefd, gaf hij lichtsignalen en reed hij met 180 kilometer per uur veel te hard.

Uiteindelijk reed de politie hem na een achtervolging klem op het Surinameplein. Bij een alcoholcontrole werd al snel geconstateerd wat de oorzaak was.

Roelvink bleek namelijk 2,5 keer meer dan de toegestane hoeveelheid te hebben gedronken. Zijn rijbewijs werd daarom direct ingevorderd.