Bedrijfsleider opent nieuw Syrisch restaurant met zelfde naam na conflict

Een hoogopgelopen conflict met de eigenaren van het Syrisch restaurant Sham aan de Warmoesstraat, heeft ervoor gezorgd dat bedrijfsleider Momen Al-Azhar eind deze week zijn eigen Syrisch restaurant opent in West. De onderneming aan de Witte de Withstraat gaat ook 'Sham' heten.

Tot voor kort werkte Al-Azhar in het Syrische restaurant aan de Warmoesstraat, waar hij leiding gaf aan dertig statushouders. Eind april werd hij op staande voet ontslagen. De eigenaren beweren namelijk dat hij geld heeft gestolen uit de kassa.

Volgens de advocaat van eigenaar Ron Steenman voelde Al-Azhar zich enorm betrokken bij het restaurant. 'Enerzijds is dat voor een werkgever natuurlijk fantastisch. Tot hij overal rondbazuinde dat het zijn restaurant was en daarom ook vond dat alles zijn bezit was.'

Kaping

In eerste instantie leek Al-Azhar zijn ontslag te hebben geaccepteerd. Toch zou hij op 7 juni hebben besloten om het restaurant te 'kapen', met behulp van de dertig statushouders. 'Daardoor zijn de eigenaren veel opbrengsten misgelopen en hebben ze enorme financiële schade.'

Al-Azhar moet dan ook het geld terugbetalen dat hij tijdens de 'kaping' heeft verdiend, zo bepaalde de rechter onlangs. Daarnaast mag hij geen instructies meer geven aan de statushouders en moet hij de accounts van de sociale media van Sham teruggeven.

'Ongefundeerde feiten'

'Bedroevend', aldus de advocaat van de voormalige bedrijfsleider. Volgens hem is het ontslag van zijn cliënt gebaseerd op ongefundeerde verwijten. 'Hij had geen toegang tot de bankrekening en boven de kassa hangt gewoon een camera.'

Bovendien zou het succes van Sham vooral te danken zijn aan de Al-Azhar. 'Hij heeft de hele zaak opgezet. De toko had 9,5 ton schuld toen hij startte.'

Langdurig conflict

Het gesteggel tussen beide partijen duurt al enige tijd. Tot vier keer toe werd het conflict besproken tijdens een kort geding. En het proces sleept nog voort. Zo zijn de bedrijfsleider en de eigenaren het niet eens over het gebruik van de naam Sham.

'Sham is een koosnaam voor de stad Damascus, waar Al-Azhar vandaan komt', zegt de advocaat van de voormalige bedrijfsleider. Maar volgens de advocaat van de eigenaar is de naam van haar cliënt. 'En wat nog veel erger is: Al-Azhar heeft een groot deel van de inventaris meegenomen uit het restaurant in de Warmoesstraat.'

Ze heeft daarom aangifte gedaan. Het conflict wordt binnenkort opnieuw besproken tijdens een bodemprocedure.