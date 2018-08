Voor vier euro in Oekraïne naar Dynamo Kiev-Ajax

Voor wie volgende week met Ajax mee wil reizen naar Kiev, zal zich geen buil vallen aan de entreeprijs voor de wedstrijd. De tickets voor de return in Oekraïne gaan namelijk voor slechts vier euro over de toonbank.

Voor de wedstrijd tegen Dynamo Kiev van volgende week zijn in totaal 1.650 kaarten beschikbaar. De aftrap is om tien uur 's avonds lokale tijd, dat is om negen uur in Nederland.

Ajax speelt de thuiswedstrijd morgen om 21.00 uur tegen de Oekraïnse club in de laatste voorronde van de Champions League. Hiermee kan Ajax voor het eerst in acht jaar tijd via de voorrondes het hoofdtoernooi bereiken, in plaats van door een automatische plaatsing. Toen was Dynamo Kiev ook de laatste tegenstander.