Ook veel vertraging op de weg door grote treinstoring: 'Hinder is fors'

Niet alleen op het spoor ondervinden reizigers de gevolgen van de grote sein- en wisselstoring die vanavond het treinverkeer in en rond Amsterdam heeft platgelegd. Ook op de weg lopen reizigers vertraging op of moeten dieper in de buidel tasten dan gebruikelijk om op de plaats van bestemming te komen.

Omdat veel reizigers op zoek zijn gegaan naar alternatieve vervoersmogelijkheden, is het in de bussen, metro's en trams van het GVB vanavond veel drukker dan gebruikelijk. Ook bij regionale busvervoerders is het drukker dan normaal. Zo staat er op station Bijlmer Arena een gigantische rij mensen die naar Utrecht willen.

Het aantal mensen dat met buslijn 22 meewilde, was op een gegeven moment zo groot, dat de bus twintig minuten vertraging opliep, meldt GVB op Twitter. Een woordvoerder laat AT5 weten dat het bedrijf de extra drukte desalniettemin 'goed aankan'.

Bus 22 rijdt met vertraging door een groot reizigersaanbod door storing bij de NS. Vertraging oplopend tot 20 minuten. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) August 21, 2018

Op de snelweg A4 richting Schiphol ettert de storing bij ProRail ook door: omdat het treinverkeer van en naar Schiphol al enkele uren ontregeld is, kiezen veel reizigers als alternatief voor de auto. Daardoor staat het verkeer op en voor de afritten van de A4 ook vast. De hinder is fors, meldt Rijkswaterstaat.

Treinverkeer Schiphol ontregeld, dus gaan nu ook de afritten vanaf de #A4 in de knoop. Hinder is fors. pic.twitter.com/PoWcKqqhv6 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) August 21, 2018

Voor wie snel van A naar B wil (en niet op Schiphol hoeft te zijn) bieden taxi's mogelijk uitkomst. 'TCA heeft tussen 18.00 en 20.00 uur een grote piek gehad', laat woordvoerder weten. 'De meeste aanvragen kwamen van Station Zuid en CS.'

Wie een Uber bestelt, moet vanwege de op vraag en aanbod afgestemde tarieven waarschijnlijk wel dieper in de buidel tasten dan gebruikelijk.



Ondertussen bieden steeds meer mensen onder de hashtag #treinpoolen een lift aan. 'Ik zit thuis in Voorschoten en wil best via Leiden CS naar Amsterdam crossen als ik daar mensen mee kan helpen', twittert SanShine, die eraan toevoegt dat ze in haar auto ruimte heeft voor vier personen. Ook Rijkswaterstaat adviseert reizigers naar Schiphol te treinpoolen.