Islamitische slager zamelt 500 kilo vlees in voor armen: 'Hou ervan mensen te helpen'

De islamitische slager Fikret Beydogan van slagerij Sera in Bos en Lommer heeft een drukke dag achter de rug. Zoals ieder Offerfeest zamelt hij vlees in om uit te delen aan de minderbedeelden in de maatschappij, al kost hem dat door de aangescherpte regels omtrent ritueel slachten dit jaar meer moeite dan andere jaren. 'Dat vind ik echt jammer.'

Sinds 1 januari van dit jaar geldt bij rituele slachtingen de zoheten 40 seconden-regel: als een offerdier veertig seconden na het doorsnijden van de halsslagader en luchtpijp nog niet dood is, dient het - om het lijden te verlichten - alsnog te worden verdoofd.

In dat geval is het vlees niet halal, en mogen moslims het niet eten. Gisteren vertelde vice-voorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Saïd Bouharrou dat sommige moslims achterdochtig zijn naar slachthuizen, omdat ze denken dat die slachthuizen het vlees van verdoofde dieren toch het predikaat halal geven.

Ierland

Door die achterdocht bestaat de kans dat meer moslims de dieren in eigen beheer slachten of het over de grens laten doen, waar de regels omtrent ritueel slachten minder strikt zijn. Hoewel de vrees voor malafide slachthuizen volgens Bouharrou ongegrond is, laat ook slager Beydogan zijn dieren in het buitenland slachten, in Ierland om precies te zijn.

'Want in Nederland moet er eerst verdoofd worden, en mag er dan pas worden geslacht', legt de islamitische slager zijn voorkeur voor een Iers slachthuis uit. Die redenering berust op een misverstand, zo legde de vice-voorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën gisteren aan AT5 uit. Hij raadde moslims dan ook af om offerdieren in eigen beheer, of in het buitenland te laten slachten.

Twintig seconden

Zoals gezegd: ook in Nederland mag zonder verdoving worden geslacht, al moet het dier alsnog worden bedwelmd als het na veertig seconden nog niet dood is. 'Maar doorgaans gaan dieren binnen twintig seconden dood', aldus Bouharrou. 'Slachthuizen gebruiken verdoving alleen als ultieme remedie.'

'We willen dat het verandert en dat er in Nederland kan worden blijven geslacht', spreekt de slager zijn wens uit. Volgens Bouharrou kan dat prima. "En bij twijfel adviseren we het slachthuis goed te bevragen', zo adviseerde hij moslims gisteren.

Vlees voor armen en asielzoekers

Inmiddels heeft Beydogan zo'n vier- á vijfhonderd kilo vlees ingezameld. 'Wij verzamelen het vlees voor de armen en asielzoekers en we brengen het morgen naar ze toe. Ik hou ervan om mensen te helpen. Ongeacht hun geloof kleur, mensen zijn mensen. Wij respecteren iedereen.'