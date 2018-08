NS waarschuwt: ook woensdagochtend nog vertragingen rond Amsterdam

De NS weet nog niet zeker of er woensdagochtend wel treinen zullen rijden rond Amsterdam. Het vervoerbedrijf waarschuwt sowieso voor vertragingen. Dinsdagavond trad er een grote storing op in de besturingssystemen, en die storing is nog altijd niet opgelost. De NS adviseert reizigers om de reisplanner goed in de gaten te houden.

De NS en ProRail konden dinsdagavond mondjesmaat treinen laten rijden. Dit betekent dat er gemiddeld één keer per uur een trein in alle richtingen reed. ProRail en NS verwachten zo alle reizigers thuis te kunnen brengen.

Reizigers kunnen ook zelf opties zoeken om thuis te komen, zegt de NS. Het advies blijft gelden om een treinreis in en naar de regio Amsterdam uit te stellen of een alternatief te vinden.

De ANWB adviseert inmiddels aan automobilisten die op Schiphol passagiers afzetten om gestrande reizigers een lift te geven.