Reizigers hopen nog thuis te komen: 'Ik moet nog naar Enkhuizen, dus ik hoop dat ik daar nog kom'

De NS verwacht alle reizigers die gestrand zijn op de stations in Amsterdam nog thuis te kunnen brengen. Vanaf Amsterdam Centraal vertrek er mondjesmaat een trein. Aan het einde van de avond waren daar nog altijd reizigers die op een trein zaten te wachten die hen naar huis zou brengen.

'We hoorden dat er elf over elf nog een trein zou gaan, dus daar hopen we op', zegt één van de gestrande reizigers op Centraal.

Een andere reiziger is al de hele avond onderweg vanuit Eindhoven, en wacht nu op Centraal op de volgende trein. 'Ik moet nog naar Enkhuizen, dus ik hoop dat ik daar nog kom.'

De storing is nog altijd niet opgelost. De NS weet niet zeker of er woensdagochtend treinen zullen rijden, en waarschuwt dat er in ieder geval nog vertragingen zullen zijn.

Beelden: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen