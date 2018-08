NS: 'Storing treinverkeer verholpen, treinen rijden volgens dienstregeling'

De grote treinstoring die gisteravond al het treinverkeer rond en in de stad trof is verholpen. Het treinverkeer zou weer volgens de normale dienstregeling moeten rijden.

Dat meldt de NS zelf op Twitter. Het kan wel zijn dat treinen korter zijn.Dit komt omdat treinstellen in sommige gevallen nog niet opde juiste plek staan. Het vervoersbedrijf vraagt de reiziger rekening te houden met extra drukte.

Dinsdag tijdens de avondspits lag al het treinverkeer in Amsterdam plat door een sein- en wisselstoring. Hierdoor konden er geen treinen in en uit de stad rijden. De storing deed zich voor in een besturingssysteem van Prorail. Er reden ook geen treinen van en naar Schiphol en Weesp.

De perrons raakten al snel overvol. Zo vol dat op station Zuid zelfs perrons werden afgesloten. Dinsdagavond kon de NS op een gegeven moment mondjesmaat weer treinen laten rijden. Het advies om een treinreis uit te stellen bleeft de hele avond van kracht. Afgelopen nacht zou de storing helemaal zijn verholpen.