Auto met Brits kenteken in brand in Noord

Aan de Grasweg in Noord is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto met een Brits kenteken volledig uitgebrand. De brand ontstond rond 1.00 uur.

Toen de brandweer aankwam stond de auto al in lichterlaaie. De politie stelt een onderzoek in. Twee dagen eerder werd er namelijk an een ruit ingeslagen van de auto. Vandaag overdag zal de auto worden geborgen.

Het is al de 21e autobrand in Noord dit jaar. Het stadsdeel wordt al een lange tijd geteisterd door autobranden.