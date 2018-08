Bomen in Eerste van Swindenstraat moeten vrezen voor voortbestaan

De Eerste van Swindenstraat in Oost wordt heringericht en dat gaat waarschijnlijk ten koste van de iepen in de straat. De wortels van de bomen zitten namelijk in de weg en dit zou gevaarlijk zijn.

Er zijn twee plannen voor de herinrichting voor de straat. Bij het ene plan worden alle 74 bomen gekapt en bij het andere blijft de helft staan. Er komen wel nieuwe bomen voor in de plaats.

'Liefdeloos'

Egbert Schuttert, landschapsarchitect en bewoner van Oost, ziet de ideeën niet zitten en is van mening dat de oude bomen kunnen blijven. 'Ik vind het liefdeloos, want de bomen hebben zo lang hun werk gedaan. Nu zijn ze halverwege hun leven en moeten ze het veld ruimen', zegt Schuttert tegen AT5.

'Losliggende stoeptegels'

Rick Vermin, stadsdeelbestuurder in Oost, vindt dat het kappen van de bomen essentieel is. 'Eén van de problemen met de bomen is de wortelopdruk. De ruimte die ze hebben om te groeien is te beperkt en zo probeert de wortel zijn weg omhoog te vinden. Zo krijg je losliggende stoeptegels, gaten en asfalt dat beweegt.'

Wellicht een compromis

Schuttert heeft een oplossing in de vorm van het sparen van oude bomen. 'Als bomen oud zijn, wordt er ondergronds nieuwe wortelruimte gemaakt.' Vermin zegt dat hij toch toch eens goed naar de situatie gaat kijken.