Beveiligers gaan 24 uur staken op Schiphol

De beveiligers op Schiphol gaan op dinsdag 4 september 24 uur staken. Dit hebben vakbonden FNV en CNV aangekondigd.

'We kondigen later nog aan op welke plekken beveiligers die dag allemaal nog meer staken. Maar Schiphol heeft van ons alvast een aanzegging gekregen, omdat een 24-uursstaking gevolgen heeft voor de luchthaven en het vliegverkeer', aldus een FNV-bestuurder.

De betrokken beveiligingsbedrijven en Schiphol zelf zijn inmiddels op de hoogte gebracht door de bonden, schrijft NH Nieuws.

Er zijn al zes weken acties gaanden vanuit de beveiligingsbranche. Beveiligers willen een betere cao. Schiphol was ook het decor voor het begin van de acties. Later breidden de acties uit over de rest van het land. Er waren ook al werkonderbrekingen bij onder andere het VU Medisch Centrum.

De beveiligiers willen onder meer een loonsverhoging van 3 procent, een gunstiger rooster en meer zekerheid.