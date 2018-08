Glennis Grace gooit hoge ogen in kwartfinale America’s Got Talent

Glennis Grace heeft vannacht grote indruk gemaakt in de kwartfinale van de Amerikaanse talentenshow America’s Got Talent. De Amsterdamse, die haar versie van de powerballade Never Enough uit de film The Greatest Showman zong, werd na haar optreden bedolven onder lovende reacties.

'Elegant, briljant, fantastisch', zo reageerde jurylid Simon Cowell. Ook ex-Spice Girl Mel B was enthousiast over het optreden van Grace. 'Je laat jezelf aan de wereld zien. Je hebt het geweldig gedaan, Ik kreeg tranen in mijn ogen.'

'Mijn hart is vol met jullie steun en liefde'

Grace gaf op Twitter aan heel blij te zijn met de steun van iedereen. 'Mijn hart is vol met jullie liefde en steun. Hartstikke bedankt'. Verder roept de zangeres haar fans op om te stemmen op haar. Vanavond wordt duidelijk of Grace door is naar de halve finale die op 4 of 11 september plaatsvindt.

Grace zei onlangs waarschijnlijk niet naar Amerika te willen verhuizen als ze de talentenshow wint. 'Poeh, verhuizen naar Amerika, ik weet niet of ik dat ga doen hoor. Hier in Nederland heb ik toch mijn basis. Misschien kan ik dáár een tweede huisje nemen en dan heen en weer vliegen', zei ze tegen De Telegraaf.