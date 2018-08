Partij van de Ouderen wil kleinschalige verzorgingshuizen naar Rotterdams model

De Partij van de Ouderen (PvdO) wil dat er kleinschalige verzorgingshuizen in de stad komen. Er zijn de afgelopen tijd veel verzorgingshuizen gesloten omdat het kabinet besloot om ouderen langer thuis te laten wonen.

De PvdO ziet graag een verzorgingshuis nieuwe stijl, het 'Hart voor Amsterdam Huis'. Volgens de partij moet dit de basis gaan vormen voor meer kleinschalige verzorgingshuizen in de stad. Na de sluiting van verzorgingshuizen zijn er volgens de PvdO geen alternatieven op wijkniveau voor teruggekomen. Volgens fractievoorzitter Wil van Soest is er een gapend gat ontstaan door het verdwijnen van de verpleeghuizen.

Rotterdams model

Van Soest neemt een voorbeeld aan het Rotterdamse 'Ben Oude Nijhuis'. 'In deze huizen hebben bewoners een eigen appartement, eigen regie, met mogelijkheid tot het inkopen van eigen zorg en gebruikmaking van voorzieningen zoals een keuken of restaurant. Dit willen wij breed toegankelijk hebben, ook voor mensen met een smalle beurs', zegt Van Soest.

Zonnehuis in Noord

De Partij van de Ouderen stelt voor een eerste verzorgingshuis 'nieuwe stijl' te openen in het Zonnehuis in Noord. Volgens Van Soest moet dit de samenhang in Noord bevorderen en moet het ouderen een menswaardig bestaan geven 'met meer aandacht, liefdevolle zorg en meer welzijnsactiviteiten'.

De partij wil ook studenten betrekken in de plannen. 'Zij kunnen een rol vervullen in begeleiding of simpelweg een wandeling maken met mensen. Jong en oud is goud wat ons betreft.'

Er is ook nagedacht over de kosten. Volgens de PvdO moet de financiële dekking uit het programma 'Omzien naar elkaar' komen dat in het coalitieakkoord staat.