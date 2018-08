Grote uitslaande brand in Oost geblust

Op het dak van In een woning in Oost heeft vanochtend een grote brand gewoed. De vlammen sloegen uit het pand aan de Ruyschstraat.

De brand brak rond 09.50 uur uit. De rookwolken waren in de wijde omgeving te zien. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te bestrijden. Een half uur na de eerste melding werd het sein brand meester gegeven.

Volgens de brandweer was er niemand in het pand aanwezig. De woningen onder het pand zijn korte tijd ontruimd geweest. 'Door snel handelen konden we voorkomen dat de brand naar binnen sloeg', aldus een brandweerwoordvoerder.

Hoe de brand is ontstaan kan volgens de brandweer niet worden achterhaald. 'Er zijn meerdere oorzaken mogelijk, zoals een smeulende sigaret, iets met het elektra of de zon. Door de hevigheid van de brand valt dat niet meer te achterhalen.'

De woningen op de derde en vierde verdieping hebben waterschade opgelopen en zijn tijdelijk onbewoonbaar. Niemand raakte gewond.