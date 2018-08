Asbest aangetroffen in ambtswoning

In de ambtswoning aan de Herengracht is asbest aangetroffen. Het pand moet daardoor grondig worden verbouwd.

De asbest in het monumentale pand is aangetroffen onder de vloeren, dat meldt het AD. De badkamer en de keuken worden ook vervangen. Volgens de gemeente zal de gehele verbouwing rond de 150.000 euro kosten. De werkzaamheden moeten in oktober worden afgerond.

De woning is sinds 1927 het thuisadres van de burgemeester. Of Femke Halsema in het pand zal gaan wonen is nog maar zeer de vraag. Haar partner Robert Oey zei eerder in een interview met AT5: 'Ik heb geen idee of we naar de burgemeesterswoning gaan verhuizen. We hebben een bruine hond en als ik hier door de binnenstad loop zie ik weinig groen, dus ik denk dat we voorlopig in Oost blijven wonen.'

In 2019 zal de woning wederom verbouwd moeten worden, het pand moet namelijk duurzamer worden gemaakt.