Van de Beek vervangt geblesseerde Neres tegen Kiev

David Neres raakte afgelopen weekend in de wedstrijd tegen VVV geblesseerd en is niet op tijd hersteld om te spelen tegen Dinamo Kiev. Middenvelder Donny van de Beek is vanavond zijn vervanger.

In de Johan Cruijff Arena probeert Ajax een goede uitgangspositie te creëren voor de return volgende week in Oekraïne. De winnaar gaat er vandoor met een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Naast Van de Beek staan vanavond de volgende tien spelers in het veld: Onana, De Ligt, Huntelaar, Tadic, Mazraoui, Blind, Schöne, Frenkie de Jong, Ziyech en Tagliafico. Op de bank zitten Lamprou, Kristensen, Wöber, Eiting, Labyad, De Wit en Johnsen.

De wedstrijd in de Arena begint om 21.00 uur. Volgende week dinsdag is de return.