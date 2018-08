Patiënt huisartsenpost had 80 wachtenden voor zich: 'Leek alsof heel Amsterdam ziek was'

Mevrouw Garcia kreeg op 30 december tijdens haar werk als trambestuurder opeens een enorme jeukaanval. Ze ging direct naar huis en belde naar de HpA. 'Er waren nog 80 wachtenden voor me. '

'Ik werd helemaal gek van de jeuk. En maar wrijven en wrijven', vertelt mevrouw Garcia. Daarnaast kreeg ze allemaal pukkels op haar lichaam. Omdat het steeds erger werd, belde ze de HpA.

Maar Garcia moest heel lang wachten totdat ze überhaupt iemand kon spreken. 'Ik dacht: heel Amsterdam is waarschijnlijk ziek geworden vandaag.'

Lees ook: Huisartsenpost doet geen aangifte van fraude met medicijnen

Ze is uiteindelijk zelf naar een apotheek gereden. Pas drie dagen later kon ze terecht bij haar eigen dokter. Het bleek te gaan om een allergische reactie. 'Dit kan niet, het gaat om de gezondheid van mensen', aldus de trambestuurder.

Meer klachten

Het verhaal van Garcia staat niet op zichzelf. Binnen een paar uur nadat AT5 meldde dat de huisartsenpost onder verscherpt toezicht is geplaatst, stroomt onze mailbox vol met klachten.



'Ik moest 40 minuten wachten aan de telefoon terwijl ik het gevoel had dat mijn been eraf was. Bij de huisartsenpost werd ik vervolgens pas na anderhalf uur geholpen', vertelt iemand.

Lees ook: Huisartsenpost Amsterdam onder verscherpt toezicht

'Ik had acute rugpijn en kon niet meer bewegen. Pas na vier keer bellen en telkens tien minuten in de wacht staan, werd ik geholpen', schrijft een ander.

Toch hebben sommigen ook goede ervaringen met de HpA. 'We stonden lang in de wacht, maar werden weer prima geholpen. Hulde!'