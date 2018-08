Airbnb wil toeristen opvoeden: 'De gracht is geen prullenbak'

Airbnb probeert opnieuw de kritiek die het bedrijf krijgt naar eigen hand te zetten. Ditmaal met een postercampagne, waarbij toeristen adviezen krijgen om zich beter te gedragen.

'Wij houden van fietsers, tramrails niet. Fiets voorzichtig!', raadt Airbnb bijvoorbeeld aan. Of: 'Oefen alsjeblieft selfie-controle. Deze straten kunnen druk zijn.' Ook 'Gracht betekent kanaal, niet prullenbak', is een van de tips.

Lees ook: Met deze brief probeert Airbnb de Amsterdammer voor zich te winnen

Door de adviezen op te volgen moeten toeristen minder ergernissen veroorzaken en zich meer gedragen als een 'local'. De kreten zijn te zien op verschillende abri's, verspreid door de stad.

'Onterecht verwijt'

Het is niet de eerste keer dat Airbnb de Amsterdammers voor zich probeert te winnen. Eerder werd een 'brief' van Eva ingezet, waarvoor een paginagrote advertentie was gekocht in onder meer de Volkskrant. 'Het kwetst me oprecht dat mensen negatief denken over Airbnb, terwijl ik er zoveel vreugde uithaal', vertelde de verhuurder.

Lees ook: Eigenaar B&B verzekert: 'Eva is echt, Airbnb-brief is niet nep'

Met de campagnes wil het bedrijf zijn slechte imago verbeteren. Vaak wordt Airbnb naar eigen zeggen weggezet als veroorzaker van massatoerisme. Dat verwijt zou 'onterecht' zijn.