Ajax met een been in Champions League: 3-1 winst in Arena

Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Dušan Tadić. Het zijn de doelpuntenmakers voor Ajax tijdens een mooie voetbalavond in de Johan Cruijff Arena. Eindstand: 3-1.

Met de 3-1 overwinning op Dinamo Kiev doet de ploeg van Erik ten Hag goede zaken voor een plek in de groepsfase van de Champions League. Aankomende dinsdag staat de return op het programma in de Oekraïense hoofdstad.

1-0 na 75 seconden

Al vroeg in de wedstrijd komt Ajax op voorsprong. Donny van de Beek schiet de 1-0 in na ongeveer 75 seconden voetballen binnen. Dinamo-keeper Boyko laat de bal ongelukkig onder zich langs glippen. Ajax is de overheersende partij maar Dinamo weet toch op gelijke hoogte te komen. Nog geen kwartier na de 1-0 maakt Kedziora met een kopbal gelijk voor Kiev.

De eerste helft wordt er een van veel doelpunten. Ziyech weet te scoren met een schot dat van richting wordt veranderd. Net voor rust brengt Tadić Ajax zelfs op 3-1.

Geen doelpunten in tweede helft

Ondanks een kansrijke tweede helft waarin Ajax niet meer in gevaar komt, lukt het niet om de voorsprong te vergroten. Huntelaar kopt een bal op de lat en Ziyech schiet diep in de tweede helft op de paal. Nicolás Tagliafico pakt nog een gele kaart waardoor hij de return van volgende week mist.

Als Ajax de groepsfase van de Champions League weet te bereiken volgende week, is dat voor het eerst sinds het seizoen van 2014/2015. Toen kwam Ajax in de poule met FC Barcelona, Paris Saint-Germain en APOEL Nicosia terecht.

Dinsdag om 21:00 uur wordt er afgetrapt voor de beslissingswedstrijd.