Glennis Grace door naar de halve finale America's Got Talent: 'What the f*ck? Oh, sorry!'

Glennis Grace is door naar de halve finale van America's Got Talent. De zangeres kreeg in de kwartfinales genoeg stemmen van het Amerikaanse publiek, al kon ze het zelf maar amper geloven. 'God, I'm so stupid!'

Dinsdag bleek al dat de Amsterdamse hoge ogen gooide in de kwartfinale met haar versie van de powerballade Never Enough. Ze werd bedolven onder lovende reacties van onder meer jurylid Simon Cowell die haar 'elegant, briljant en fantastisch' vond.

Misverstand

Het publiek had vervolgens een dag de tijd om te stemmen. En de uitkomst daarvan bleek afgelopen nacht gunstig. Ze stond samen op het podium met een van haar tegenstanders komiek Samuel J. Comroe toen presentatrice Tyra Banks riep dat ze allebei door gingen. Glennis hoorde het alleen verkeerd.

Ze feliciteerde haar tegenstander sportief, wilde al teleurgesteld weglopen van het podium toen Tyra Banks haar tegenhield. 'Mijn hemel, heb je gehoord wat ik zei? Ik zei, jullie allebei!'

Handen voor ogen

Glennis slaat haar handen voor haar ogen en roept uit: 'What the f*ck?' Om zich even later met een grote lach te verontschuldigen voor haar misverstand en haar, voor Amerikaanse begrippen, grove taalgebruik. De halve finales van de talentenshow zijn op 4 en 11 september.

Haar optreden in de kwartfinales:



De uitslag: