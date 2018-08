Tagliafico: 'Mijn hart ging snel kloppen door Champions League-lied'

Ajax-linksback Nicolas Tagliafico kreeg gisteren kippenvel bij het horen van de Champions League-hymne in de Johan Cruijff Arena. De Argentijn is daarom gebrand op het bereiken van de volgende ronde.

'Daarvoor word je voetballer. Ik wil graag Champions League spelen. Dat wilde ik altijd al bereiken', zegt de Argentijnse linkspoot tegen AT5. 'We zijn er nog niet. We moeten volgende week de klus klaren.'

Geschorst

Tagliafico is geschorst voor de wedstrijd van volgende week in Kiev waarin Ajax een 3-1 voorsprong verdedigt. De Ajacied baalt er enorm van. 'Dat is stom, maar dat gebeurt soms. Het is jammer, maar het was niet mijn bedoeling.'