Mazraoui denkt dat 3-1 genoeg is voor groepsfase Champions League

Ajax-rechtsback Noussair Mazraoui is erg tevreden met de overwinning op Dinamo Kiev en kijkt optimistisch naar de wedstrijd van volgende week in Oekraïne .

Mazraoui is van mening dat de 3-1 voldoende is om de wedstrijd van volgende week te overleven. 'Ik denk dat het genoeg is. We moeten daar snel een doelpunt maken, zodat wij het stadion stil krijgen. Daarna moeten we het goed uitspelen', zegt de rechtsback tegen AT5.

Lees ook: Ajax met een been in Champions League: 3-1 winst in Arena

Hogere uitslag

Volgens Mazraoui had Ajax met ruimere cijfers kunnen winnen. 'In de tweede helft hebben we ook kansen gecreëerd. Als je die kansen maakt, sta je 5-1 voor.'