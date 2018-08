Siem de Jong op huurbasis naar Sydney FC

Siem de Jong gaat down under voetballen. De middenvelder van Ajax wordt voor een seizoen verhuurd aan het Australische Sydney FC.

De Jong is blij met de overstap. 'Ik kijk ernaar uit om Sydney te vertegenwoordigen dit seizoen. Ik wil zo veel mogelijk succes behalen hier. Ik zal mijn best doen om mijn team te helpen zodat we onze doelen zullen bereiken en prijzen zullen pakken', zegt De Jong op de site van Sydney FC.

De Jong, die zijn grootste Ajax-moment beleefde toen hij twee keer scoorde in de kampioenswedstrijd tegen FC Twente in 2011, keerde vorig jaar terug bij Ajax. In de voorbereiding werd duidelijk dat de middenvelder weinig uitzicht op speeltijd had.