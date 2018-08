Honderden mensen vragen reisgeld terug na grote treinstoring

Zeker 1500 mensen hebben tot nu toe hun reisgeld bij de NS teruggevraagd na de treinstoring in Amsterdam van dinsdagavond. Het aantal zal naar verwachting de komende maanden verder stijgen.

Hoe groot de kostenpost voor de NS zal worden, is moeilijk in te schatten. Het lijkt erop dat de organisatie zeker tienduizenden euro's moet uitkeren. 'Na een aanvraag, gaan we kijken of mensen daadwerkelijk hebben gereisd en vertraging hebben opgelopen', zegt een woordvoerder. 'Als dat zo is, gaan we er coulant mee om.'

Dertig minuten

Als de trein meer dan dertig minuten vertraging heeft zonder dat het van tevoren is aangekondigd, mogen reizigers hun reiskosten terugvragen bij de NS. Dat kan tot drie maanden na de reisdatum. Dat betekent dat gedupeerden reizigers van de treinstoring afgelopen dinsdag tot 21 november de tijd hebben om geld terug te vragen.

In de eerste 24 uur kwamen al 1500 verzoeken binnen. 'De regel is er niet voor niks', zegt een woordvoerder. 'We vinden het belangrijk dat reizigers een goed gevoel hebben over de manier waarop wij met de vertraging omgaan. We kunnen mensen niet meer op tijd naar hun bestemming brengen, maar dit kunnen we nog wel doen.'