Jongensdroom komt uit voor Kickbokser D’Angelo Marshall in Arena

Geboren en getogen Amsterdammer D'Angelo Marshall mag op 29 september bewijzen waarom hij tot de wereldtop behoort. Op die dag staat de kickbokser in 'zijn' Arena tegenover zwaargewicht Jamal Ben Saddik uit België tijdens Glory 59.

Hoofdpartij Rico Verhoeven

De hoofdpartij van de avond gaat tussen Rico Verhoeven (29) en de 32-jarige Braziliaan Guto Innocente. De Brabander kan een record vestigen met het verdedigen van zijn titel voor de achtste keer. Begin juni verdedigde hij met succes zijn kampioensgordel.

D’Angelo Marshall is de huidige nummer twee op de wereldranglijst van kickbokszwaargewichten van Glory, dezelfde klasse als waar Verhoeven in kickbokst. Marshall, die onder de vlag van Curaçao uitkomt, woont inmiddels in Zaandam, maar trainen doet hij bij de Mousid Gym in Oost. Op die plek werden ook kampioenen als Badr Hari en Hesdy Gerges getraind.

'Nooit durven dromen'

'De Johan Cruijff Arena is heel bijzonder voor mij omdat ik hier als kleine jongen niet zozeer naar het voetbal kwam kijken. Maar wel naar de Showtime-events, de kickboksevents. Al die grote jongens zag ik hier vechten', zegt Marshall over zijn aanstaande partij. 'Ik zou me nooit durven voorstellen dat ik zelf ooit op een dag hier mocht staan.'

Volgens trainer Martin Jansen, die jaren geleden Innocent ontdekte, is Marshall 'in potentie' nu al de beste vechter van de wereld. 'Het is niet alleen een speciale vechter, maar ook een speciaal mens. Het is gewoon een bijzondere jongen. Gewoon zuiver, geen gekke dingen buiten de ring.'

Vechten voor de titel

Marshall, bijgenaamd Pretty Boy, wil niet alleen voor de overwinning gaan tegen Ben Saddik. De droom is om in de Arena ooit te kunnen vechten voor de titel. Binnen nu en twee jaar 'dan is hij voor mij'.