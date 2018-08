VVD: 'Verkoop eten in gemeentelijke kantine dat anders wordt verspild'

Ambtenaren op het stadhuis moeten voortaan afgedankt fruit eten of brownies van een dag oud. Dat stelt de Amsterdamse VVD althans voor. Die wil dat in de gemeentelijke kantine voortaan eten wordt verkocht dat anders zou worden weggegooid. Dit om voedselverspilling tegen te gaan.

Volgens de oppositiepartij wordt jaarlijks zo'n 13 procent van het eten ongebruikt verspild: dat is ruim 40 kilo per persoon per jaar. Terwijl je veel van dat voedsel nog best kan eten. Hoewel er al diverse initiatieven zijn om verspilling tegen te gaan, kan de gemeente ook best een duit in het zakje doen, vindt de VVD.

Bovendien: dat Amsterdammers gerimpelde tomaten helemaal niet erg vinden, bleek wel toen er zes miljoen snacktomaatjes gratis af te halen waren bij restaurant Instock aan Czaar Peterstraat. Honderden mensen kwamen eropaf.

Lees ook: Stormloop op gratis tomaten: 'Een keer knipperen en het was weg'

Te kleine pruimen

En een boer in Zeeland bood 60.000 kilo pruimen aan die door de droogte te klein waren uitgevallen. Ze konden niet meer in de supermarkt worden verkocht. Nadat de Amsterdamse jammakerij Potverdorie! de oproep van de boer overnam, stond de telefoon van de boer niet meer stil.



Dus waarom zou je dat soort eten niet aan kunnen bieden in de gemeentelijke kantine, dacht duo-raadslid Cees Eenhoorn die zich liet inspireren door de tomaten- en pruimenstormloop. 'Het fruit is nagenoeg van dezelfde kwaliteit. Een brownie van een dag oud, is nog steeds heel lekker. Dat wat je produceert, wil je gebruiken.' Zijn partij stelt daarom vragen aan het gemeentebestuur.

Afdankertjes

Zo kan er wat Eenhoorn betreft in de gemeentelijke kantine voortaan eten te koop zijn dat al is afgedankt bij restaurants of winkels. Hoe het exact in de praktijk zal moeten werken, of bijvoorbeeld iemand van de gemeente dagelijks het eten op al die adressen gaat ophalen, weet hij nog niet. 'Dat moet dan onderzocht worden. Maar het zou mooi zijn als we iets kunnen doen.'