KNGF start campagne tegen het aaien van honden

Het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF) is een campagne gestart om het afleiden van geleidehonden tegen te gaan. Momenteel worden er nog te veel honden gestoord bij het helpen van hun baasje.

Tweederde van de bezitters van een geleidehond heeft regelmatig last van afleiding bij hun hond, meldt het KNGF. De honden raken het vaakst afgeleid door aaiende voorbijgangers, maar ook contact met andere honden en zelfs het gevoerd worden door voorbijgangers werkt erg storend. Met name bij blinde en slechtziende bezitters zorgt dit voor veel ongemak en nervositeit.

Bibberspiraal

Daarom start het fonds nu een campagne, om mensen bewust te maken van de gevolgen van de afleiding. In de video worden mensen die een opdracht met een bibberspiraal moeten doen op dezelfde manier afgeleid als de geleidehonden. 'Zo hopen we een nog groter publiek bewust te laten worden dat je met een waarschijnlijk goedbedoelde, kleine handeling de geleidehond en zijn baas in een lastig parket kunt brengen', aldus Peter van der Heijden van KNGF.

De geleidehonden van het fonds uit Amstelveen zijn niet alleen voor blinden en slechtzienden, maar bijvoorbeeld ook voor kinderen met autisme of oorlogsveteranen met een posttraumatische-stressstoornis.