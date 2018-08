Halsema hakt knoop door en verhuist toch naar ambtswoning

Burgemeester Femke Halsema trekt toch in de ambtswoning aan de Herengracht 502 als de renovatie is afgerond en het gevonden asbest is verwijderd. Naar verwachting is dat in oktober.

Halsema zet de traditie daarmee voort. Vrijwel alle naoorlogse burgemeesters hebben er intrek genomen, behalve Feike de Boer en Gijs van Hall.

Niet vanzelfsprekend

Toch was het niet vanzelfsprekend dat Halsema naar de ambtswoning zou verhuizen. Haar partner Robert Oey zei eerder tegen AT5 dat ze mogelijk langer in Oost wilden blijven wonen omdat er in de binnenstad weinig groen voor de hond zou zijn.

Maar het gezin heeft nu toch de knoop doorgehakt. Wel moeten ze even geduld hebben: op dit moment wordt het asbest in de vloeren verwijderd. Ook de badkamer en keuken worden vervangen. De verbouwing kost ongeveer 150.000 euro. In 2019 zal het pand opnieuw worden verbouwd om het duurzamer te maken.

Zeventiende eeuw

Het pand, ook wel Huis met de Kolommen genoemd, werd in 1671-1672 gebouwd voor Paulus Godin, koopman en bewindhebber van de West-Indische Compagnie. In 1926 bood de president-directeur van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, Cornelis Johannes Karel van Aalst, het huis aan als burgemeesterswoning aan Amsterdam.

Op de eerste en tweede verdieping zijn diverse ontvangstruimtes. Op de derde verdieping zijn de privévertrekken. In 2019 zal het pand opnieuw worden verbouwd om het duurzamer te maken.

Ook Van der Laan twijfelde

Net als Halsema moest ook Eberhard van der Laan er goed over nadenken om met zijn kinderen naar de ambtswoning te verhuizen. Na zijn aantreden in 2010 liet ook hij weten voorlopig in Oost te blijven. 'De eigenlijke ambtswoning, daar kun je beter met je kleine kinderen wegblijven want daar staan allemaal heel kostbare vazen en dergelijke', zei hij destijds. Uiteindelijk liet hij zich overhalen.