Artis treurt om dood iconische leeuw Caesar (20)

Caesar, de leider van de leeuwengroep in Artis, is vandaag overleden. De leeuw is twintig jaar geworden. Medewerkers van de dierentuin zijn geraakt door het verlies.

Door zijn ouderdom viel hij de afgelopen maanden af en ging zijn lichamelijke toestand achteruit, meldt de dierentuin. Gistermiddag verslechterde zijn conditie dusdanig dat vanochtend werd besloten om hem in te laten slapen.

Zeer oud

Twintig jaar is zeer oud voor katachtigen. In het wild wordt een leeuw gemiddeld tien tot veertien jaar. Caesar heeft negentien jaar in Artis geleefd en was een grote bekende bij bezoekers.

Caesar werd in mei 1998 geboren en leefde sinds 1999 op het Kerbertterras in Artis. Hij bracht 21 nakomelingen voort. Er leven nu nog twee leeuwinnen in Artis, beide dochters van de leider.

Vorig jaar overleed Ti-cuna, de 19-jarige moeder van de twee leeuwinnen.

Oefff dat wordt een lastig volgend bezoek aan artis met mijn dochters. Het eerste dier dat ze noemen als we naar artis gaan is deze leeuw en ze hopen altijd dat hij gaat brullen. https://t.co/cFMfsaoLhd — Frans Slats (@FransSlats) 23 augustus 2018