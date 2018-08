IJburgers toch gelukkig met jonge statushouders als buren: 'Het gaat fantastisch'

De buurt was bang voor overlast en kwam zelfs in verzet tegen de huisvesting van 71 statushouders en 70 studenten aan de Daguerrestraat. Maar nu, drie maanden nadat zij daar zijn neergestreken, is de stemming helemaal anders op IJburg.

Twee jaar geleden maakte de gemeente de plannen bekend. Er zouden woningen worden gebouwd voor in totaal driehonderd statushouders en studenten. Dit zagen buurtbewoners echter helemaal niet zitten en tekenden daarom protest aan tegen de plannen.

De buurt had vervelende ervaringen met hangjongeren gehad en vreesde dat hun nieuwe buren voor meer overlast zouden gaan zorgen. 'Het probleem is dat het een homogene groep van overwegend jonge mannen is. Als je de voorzieningen nog verder beperkt, is de kans groot dat de problemen weer flink de kop op gaan steken', zei een van hen.

Het aantal woningen werd gehalveerd, maar er werd wel gebouwd. Eind mei kregen de statushouders en studenten de sleutel van hun nieuwe huurwoningen aan de Daguerrestraat waar zij inmiddels drie maanden wonen.



Vrienden in plaats van buren

De Syrische Thaer Albeesh is een van de nieuwe bewoners. Hij voelt zich thuis op IJburg en de verhouding met de buurt is verassend goed. 'Het gaat fantastisch. Het zijn eigenlijk meer vrienden dan buren', zegt Thaer.



Buurtbewoner Mireille vertelt dat er veel activiteiten samen worden gedaan zoals koken, beachvolleyballen of varen: 'Ik denk dat in dit soort ogenschijnlijk laagdrempelige dingen misschien wel de sleutel ligt tot vriendschap en makkelijker kunnen integreren in een buurt.'



Van de kritiek die er eerst was op de huisvesting van de jonge statushouders merkt Thaer dan vrijwel niks. 'We krijgen alleen soms klachten over harde muziek, of mensen die hard praten. Maar dat is nu eenmaal normaal voor buren.'