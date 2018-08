Tweede Kamer: 'Crèche moet niet-gevaccineerd kind kunnen weigeren'

Wat een meerderheid in de Tweede Kamer betreft mogen kinderdagverblijven kinderen weigeren als die niet gevaccineerd zijn.

Een wetsvoorstel van D66-Kamerlid Rens Raemakers wordt gesteund door VVD, CDA, SP en PvdA. Dat meldt de Volkskrant. 'Op dit moment zouden ouders van zulke kinderen na een afwijzing nog naar de rechter kunnen stappen, want er is geen wettelijke grondslag om een kind te kunnen weigeren', zegt Raemakers tegen de krant.

Lees ook: Vitaminewinkel haalt anti-vaccinatieboek uit etalage na klacht

Steeds meer ouders maken zich zorgen over het dalende aantal gevaccineerde kinderen in Nederland. Nog maar 90,2 procent van de tweejarigen heeft al zijn intentingen gehad. Ouders die weigeren hun kinderen te laten vaccineren deden dit voorheen uit religieuze overwegingen, maar er is nu ook een groep die gelooft dat de inentingen de kans op autisme kunnen vergroten.

Lees ook: Tweederde A'damse meisjes laat zich niet vaccineren tegen baarmoederhalskanker

Gisteren verscheen op internet een petitie die de politiek opriep om deze beslissing te nemen. De Amsterdamse VVD heeft vandaag raadsvragen ingediend over de vaccinatiegraad in de stad en of hier ook een dalende trend te zien is. Ook zijn de liberalen benieuwd naar de achtergrond en motieven van ouders die tegen inentingen zijn.