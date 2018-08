Mark Rutte vertrouwt 'verloren stad' aan Halsema toe

Burgemeester Femke Halsema is vandaag op bezoek geweest bij minister-president Mark Rutte. In het Torentje hadden de twee een 'hernieuwde kennismaking'.

Halsema en Rutte hebben jarenlang tegenover elkaar gestaan in de Tweede Kamer. Ondanks een verschillende visie konden ze het altijd goed met elkaar vinden. Bij het afscheid van Halsema uit de Tweede Kamer blikte ze terug: 'Ik ben dol op hevig debatteren. Wat ik met Mark Rutte altijd plezierig heb gevonden is dat we altijd hard konden debatteren maar ook goede grappen konden maken.'

Halsema deed Rutte ooit een verkapt huwelijksaanzoek in de Tweede Kamer. 'Als u met mij wil praten over betere besteding, ben ik uw vrouw', zei ze tijdens een debat. Het leverde een ongemakkelijk moment op.

Kan Job Cohen de grappen nog volgen?

Ook Rutte had een zwak voor Halsema. 'We hadden altijd lol. Soms gingen de grappen zo snel dat we dachten: kan Job Cohen het nog allemaal volgen', zei hij bij Halsema's vertrek in Pauw & Witteman.

Toch liggen de partijen van Rutte en Halsema mijlenver uit elkaar. De minister-president zei eerder dat Amsterdam 'verloren was aan links'. Hij doelde daarmee op het nieuwe college van Groenlinks, D66, PvdA en SP.

Toch heeft Rutte vertrouwen in de nieuwe burgemeester. Hij gaat ervanuit dat Halsema 'boven de partijen staat'. 'Ik heb er veel vertrouwen in dat onze hoofdstad de komende jaren in goede handen is en zie erg uit naar onze samenwerking', liet hij na het gesprek weten.