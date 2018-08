'Geblesseerde Neres wordt klaargestoomd voor uitduel Dinamo Kiev'

David Neres wordt volgens ingewijden door Ajax klaargestoomd om te kunnen spelen in het uitduel tegen Dinamo Kiev aanstaande dinsdag. De Braziliaan liep tijdens het duel met VVV-Venlo een hamstringblessure op.

Maar het herstel verloopt voorspoedig en Ajax hoopt dat de Braziliaan dinsdag gewoon inzetbaar is, aldus De Telegraaf. De club stelt alles in het werk om hem speelklaar te maken, zonder grote risico's te nemen. Het duel tegen FC Emmen van zaterdag lijkt onhaalbaar, maar daarna heeft de Braziliaan nog drie dagen om te herstellen.

De return van het duel in de groepsfase van de Champions League wordt ook zonder Tagliafico gespeeld. Hij is geschorst wegens een gele kaart. De Argentijn wordt waarschijnlijk vervangen door Daley Blind of Max Wöber.

Afgelopen woensdag won Ajax met 3-1 van de Oekraïners in de Johan Cruijff Arena.