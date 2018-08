'Amsterdamse agenten verwarren Belgische toerist met verdachte Brech'

Twee Amsterdamse agenten hebben gisteren een Belgische toerist aangezien voor de 55-jarige Jos Brech, verdachte in de Verstappen-moordzaak. Volgens De Limburger werd de Belgische toerist aangehouden na de melding van de agenten.

De twee Amsterdammers waren op vakantie in noordoost-Frankrijk, de plek waar Brech vermoedelijk voor het laatst is gezien. Toen ze de Belgische toerist zagen, waren ze ervan overtuigd dat het om de verdachte ging. Na het maken van foto's en filmpjes waarschuwde het tweetal de Nederlandse politie, die vervolgens de Franse autoriteiten inschakelde.

Een half uur later werd de man aangehouden en gehoord. 'Hij vertoonde wel enige gelijkenissen met de verdachte, maar is snel weer vrijgelaten', aldus De Limburger.

Nicky Verstappen

Afgelopen maandag maakte het OM bekend dat er een verdachte in het vizier is voor de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Snel werd de naam bekend van de verdachte, maar hij bleek al maanden vermist te zijn. De politie zocht in het geheim naar Brech, maar dat leverde niks op. Vervolgens hebben de autoriteiten de publiciteit opgezocht.

De man werd voor het laatst gezien in de Vogezen en zou een survival-expert zijn. Mensen uit dat veld spreken dat nu tegen. Volgens hen zou Brech het niet maandenlang in de wildernis kunnen uithouden.