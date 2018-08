'Protest bij brandweer tegen herindeling wagens'

De brandweerleiding wil de redvoertuigen van verschillende kazernes samen gaan voegen. Een groep brandweerlieden waarschuwt dat bewoners in Noord en Oost daardoor langer zouden moeten wachten op hulp.

Zo zouden vanaf volgende maand onder meer de 30-meter-ladderwagens van de kazerne in Noord verplaatst worden naar het Westerpark.

De korte ladderwagen bij kazerne Nico aan de IJtunnel moet vervolgens vaker uitrukken bij brand in Noord en een groot deel van het centrum bedienen. Deze komt daardoor onder 'extreme druk' te staan, meldt een anonieme groep brandweerlieden aan De Telegraaf.

Lees ook: Ondernemingsraad brandweer laakt 'ongenuanceerde toonzetting' korpsleiding

Dat terwijl ladderwagens 'essentieel' zijn, vertellen ze. 'Niet alleen om slachtoffers van brand of calamiteiten af te hijsen, maar ook voor onze eigen veiligheid. Wij gaan panden in en als we gevangen zitten door het vuur is een ladderauto vaak dé uitweg om onszelf te redden.'

's Nachts sluiten

De ondernemingsraad (OR) heeft een kritische brief over de plannen naar de leiding gestuurd. De raad zou niet zijn gevraagd om advies en voelt zich daarom gepasseerd.

Bovendien verwacht ook de OR dat de plannen van de brandweerleiding negatief uitpakken. Zo vraagt de raad zich af of de aanrijtijd van zes minuten nog wel haalbaar is, als de wagens slechts op enkele plekken geparkeerd staan.

Lees ook: Oudgedienden brandweer: Tegenstanders Schaap krijgen detectives over de vloer

De zorgen hebben vooral betrekking op Noord, omdat het stadsdeel behoorlijk snel groeit. De OR denkt daarom dat er in de toekomst juist vaker naar Noord uitgerukt moet worden.

Lees ook: Vakbond: 'Positie Leen Schaap uitermate wankel'

Ook stelt de raad dat de druk op kazerne Nico bij de IJtunnel nog verder op zal lopen, als de kazerne in Oost 's nachts gaat sluiten. De brandweerleiding wil dat vanaf 1 januari gaan doen.

'Moet zorgen voor verbeteringen'

De leiding geeft aan dat de verplaatsingen voor verbeteringen moeten zorgen. 'Het besluit is gevallen samen met het Veiligheidsbestuur. Op deze manier kunnen we sneller hulp leveren in gebieden waar de brandweer het meest nuttig is.'

Daarnaast heeft de leiding al testen gedaan, waaruit zou blijken dat de aanrijtijd van zes minuten haalbaar is. De OR heeft de resultaten nog niet in kunnen zien.