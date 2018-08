Gloednieuw tramstation Amstel vandaag in gebruik genomen

Het gloednieuwe tramstation bij het Amstelstation zal vandaag om 16.00 uur officieel in gebruik genomen worden.

Gisteren werden nog de puntjes op de i gezet, vandaag is het klaar voor gebruik. Het tramstation is weer van de grote projecten rondom het Amstelstation dat voltooid is. De halte staat nu op de plek waar voorheen de taxiverzamelplaats was.

Het eerstvolgende voltooide project is waarschijnlijk de enorme fietsenstalling. Mensen die vanmiddag een kijkje komen nemen bij het tramstation kunnen overigens ook een glimp opvangen van de nieuwe fietsenstalling. Die wordt vanmiddag even opengesteld voor de geïnteresseerde Amsterdammer.