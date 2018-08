Man fietst midden in de nacht door IJtunnel

Het was weer eens raak afgelopen nacht. Ditmaal fietste een man rond 01.21 uur 's nachts doodleuk door de IJtunnel. Een motief, denk aan foutieve navigatie-software of pure onwetendheid, is er nog niet.

Een fietstunnel onder het IJ wordt door bewoners al langer geopperd. Toch moet het vrij gevaarlijk zijn om het heft in eigen handen te nemen en door de reeds bestaande tunnel te fietsen.

Lees ook: Apple-navigatie stuurt fietsende toeristen door de Piet Heintunnel

Daarentegen leek de fietser zich weinig aan te trekken van het getoeter. Hij zette zijn tocht van de stad richting Noord rustig voort.

Vier toeristen

Laatst werden er al vier nietsvermoedende fietsers gesignaleerd in de Piet Heintunnel. De toeristen gaven de schuld aan de Apple-navigatie, die hen door de tunnel zou hebben gestuurd.

Lees ook: Apple past navigatie aan na tunnelfietsers en waarschuwt gebruikers

'Als de politie iets van ons wil, klaag ik Apple aan', zei een van hen zelfs. De techgigant heeft inmiddels de navigatiesoftware aangepast.