Door geweld geteisterde Halal Fried Chicken blijft dicht

Het restaurant van Halal Fried Chicken aan de Burgemeester de Vlugtlaan in West blijft voorlopig dicht. De zaak - waar meerdere zware geweldsdelicten en een liquidatie plaatsvonden - is te gevaarlijk voor de buurt om weer open te gaan. Ook waren er problemen met de vergunning van de nieuwe eigenaar, die een franchiser werd voor HFC.

Dat blijkt uit de uitspraak van de rechtbank van deze week. Na de geweldsincidenten, waarbij één van de eigenaren van de keten werd doodgeschoten en een ander in zijn been werd geschoten, moest de zaak dicht.

Aanvragen vergunning

De gemeente besloot dat het restaurant een gevaar is voor de buurt en dwong de exploitant van het restaurant de werkzaamheden te staken. Daarnaast was de eigenaar van het restaurant niet op tijd met het aanvragen van een vergunning.

De exploitant pleitte echter voor een opening van het restaurant vanwege de financiële en persoonlijke consequenties. Door een sluiting zou het vennootschap achter het restaurant failliet gaan en belanden tientallen werknemers op straat.

Veiligheid van de buurt

Toch oordeelde de rechter in het voordeel van de gemeente. Omdat er nog steeds een onderzoek loopt naar de veiligheid van de buurt, weegt het 'algemeen belang bij het herstel van de openbare orde en veiligheid' zwaarder dan het individuele belang van de exploitant. Het restaurant blijft dus dicht.

Liquidatie van mede-eigenaar

Op maandag 11 september werd mede-eigenaar Ali Ekrem Kaynak in de buurt van de zaak onder vuur genomen. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Er zijn vaker incidenten geweest rond het restaurant aan de Burgemeester de Vlugtlaan. Zo werd er in augustus 2017 iemand in zijn been geschoten achter het filiaal. In april 2017 is er een brand geweest in het pand. De politie zoekt nog steeds naar de brandstichter.

Vechtpartij tussen compagnons

In een ander filiaal aan Plein '40-'45 ontstond in augustus 2016 een flinke vechtpartij tussen twee compagnons van het restaurant. Daarbij zou een van hen de ander hebben geprobeerd te steken. In dit filiaal aan het Plein '40 - '45 woedde in augustus van vorig jaar ook een kleine brand.