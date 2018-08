Glennis Grace terug uit Amerika: 'Fijn om weer terug te komen in m'n stadje!'

Ze is al bijna een internationale superster, maar nu is ze 'gewoon' in haar eigen Amsterdam. Glennis Grace, halve finalist van America's Got Talent, landde vanochtend op Schiphol.

Afgelopen donderdagnacht kreeg de zangeres te horen dat ze door was naar de halve finale van de talentenjacht, al had ze dat niet meteen door.

De geboren Jordanees is nu ruim een week in Nederland. Op 4 september moet ze in de halve finale opnieuw de jury en het Amerikaanse volk overtuigen van haar kwaliteiten. Met welk nummer ze dat gaat doen weet ze nog niet, maar een Hazes-cover zal het niet worden.