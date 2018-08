Rechter: glas-in-lood Oude Kerk mag vervangen worden met rood glas

De Oude Kerk mag het glas-in-loodwerk vervangen door rood glas. Dat heeft de rechter vandaag bepaald nadat de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad een rechtszaak aanspande na bekendmaking van de plannen.

De directie van de Oude Kerk maakte vorige week bekend een glas-in-loodwerk in de kerk te willen vervangen door rood glas. 'Een aantasting van een monument uit 1306', vond de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB). De vereniging spande daarom een rechtszaak aan. Het rode glas zorgde volgens de directie voor een blijvende herinnering aan de expositie die momenteel in de Oude Kerk te zien is, meldde De Telegraaf toen. Volgens de VVAB zou het wisselen van het kunstwerk mogelijk ook schade opleveren en moest het omwisselen dus opgeschort worden.

De voorzieningenrechter gaf de Stichting Oude Kerk echter gelijk omdat uit adviezen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en diverse experts bleek dat de plaatsing van het rode raam gewoon omgekeerd kon worden, zonder schade aan het glas-in-lood kunstwerk.

Feestelijke opening

Volgende maand wordt het nieuwe glas aangebracht en is er een feestelijke opening gepland. Inmiddels zijn er zelfs al een paar rode ruitjes aangebracht.

Hoewel beloofd was dat deze aan de buitenkant niet te zien zouden zijn, zou een rondje om het monument het tegendeel bewijzen.