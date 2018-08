Nog niet gebouwde woning Noord kost voor oplevering al twee ton extra

Het is nu nog een bouwput, de plek waar in 2019 een woning in het nieuwe Noorderkwartier moet staan. Nog voor de woning af is, staat hij alweer te koop. Een bieder moet al twee ton meer neerleggen dan de prijs die in april 2017 in de nieuwbouwbrochure stond.

Het Noorderkwartier is een grootschalig nieuwbouwproject bij onder meer de Singel en het Groene Hof in Noord. Het project maakt onderdeel uit van de nieuwe wijk Elzenhagen Noord. De funderingen voor de huizen zijn nog maar net gelegd. Wel zijn alle woningen inmiddels verkocht, zo bevestigt ontwikkelaar Blauwhoed.

Betonnen skeletten

Toch staat een woning aan de Elzenhagensingel 150 sinds kort alweer op Funda. Het huis, dat 153 vierkante meter beslaat, staat te koop voor 650.000 euro. Op de bouwplaats, vlak naast metrostation Noord, staan alleen nog de betonnen skeletten van huizen. Op sommige plekken wordt zelfs nog gewerkt aan de fundering.

Ook het huis dat nu alweer te koop staat is nog verre van af. 'We verkopen het door voor de eerste eigenaar', verklaart een woordvoerder van makelaar ERA Van De Steege.

Uitbouw en markt

Vooral het prijsverschil is opvallend. Oorspronkelijk heeft het huis namelijk 'slechts' zo'n 430.000 euro gekost. Dat is te zien in een prijslijst van het Noorderkwartier Fase 2 uit april 2017. Ruim twee ton minder dan de huidige vraagprijs.

De woordvoerder heeft daar wel een verklaring voor. Volgens hem is het prijsverschil te wijten aan een uitbouw. Daardoor zou de oorspronkelijke eigenaar alweer meer kosten maken.

Toch zijn de maximale kosten voor een uitbouw ook weer niet zo hoog. Bij de kopersopties is te lezen dat de kosten voor een zijgevel en dakterras in totaal niet meer dan 32.900 euro bedragen.

'Daarnaast ligt het aan de markt', geeft de zegsman dan ook toe. 'Bij bestaande bouw zien we ook dat een huis dat vorig jaar vier ton waard was, inmiddels wordt verkocht voor vijf ton.'