Politie vindt na twaalf jaar opnieuw cocaïnelab in hetzelfde huis in Noord

In een woning aan de Bruinvisstraat in Noord heeft de politie begin augustus vier personen aangehouden op verdenking van het bezitten van cocaïne. Ook vond de politie aanwijzingen dat de woning een drugslab zou zijn.

In de woning werden meerdere blokken coke gevonden met een totaalgewicht van 12,7 kilogram. Ook versnijdingsmiddelen, apparatuur om de blokken te persen en honderd liter chemicaliën werden aangetroffen, meldt de politie op haar website. Reden genoeg om te denken dat er ook een drugslab in de woning aanwezig was.

Opvallend: in 2006 werd 'nota bene' in dezelfde woning een cocaïnelab aangetroffen nadat een brand het huis volledig in as legde. Hierbij kwam één iemand om het leven.

Naast de woning in Noord werden ook drie andere woningen doorzocht. Daarbij is 70.000 euro gevonden en werd een luxe auto van één van de verdachten in beslag genomen. De verdachten zitten allen nog vast.