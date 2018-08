Verhuurders starten petitie tegen strengere regels rondom Airbnb

De belangenvereniging Amsterdam Gastvrij is een petitie gestart tegen de door het college aangekondigde strengere regels rondom vakantieverhuur in de stad. 'De voorgestelde maatregel is vooral symboolpolitiek.'

Amsterdam Gastvrij roept alle 'hosts, vakantieverhuurders, b&b'ers en iedereen die de kleinschalige particuliere verhuur een goed hart toedraagt' op om, zoals de belangenvereniging het zelf noemt, in het geweer te komen tegen het voornemen van de gemeente om vakantieverhuur terug te brengen van zestig naar dertig dagen.

Totaalverbod

Het college liet tijdens de presentatie van de plannen van de coalitie ook doorschemeren dat ze een totaalverbod willen voor vakantieverhuur in buurten waar de overlast het ergst is. 'Ook voor b&b's worden de duimschroeven steeds strakker aangedraaid met een aangekondigd vergunningenstelsel voor 2019', stelt Amsterdam Gastvrij.

De coalitie zegt met de plannen de de stad leefbaar te willen houden voor de Amsterdammers. 'Terwijl slechts 11 procent van de toeristen in Amsterdam via vakantieverhuur en b&b komt en van die 11 procent ook nog eens 70 procent buiten het centrum verblijft', reageert Amsterdam Gastvrij.

Symboolpolitiek

Volgens de belangenvereniging komt meer dan de helft van alle drukte van Amsterdammers en dagjesmensen. 'Toeristen veroorzaken slechts in een paar buurten in de binnenstad echte overlast, dit alles volgens cijfers van de gemeente Amsterdam zelf. Kortom, de voorgestelde maatregel is vooral symboolpolitiek', besluit Amsterdam Gastvrij.

De petitie is aan het begin van de avond gelanceerd en inmiddels tientallen keren getekend. Amsterdam Gastvrij roept iedereen op die wil tekenen dit voor 20 september te doen.