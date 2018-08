Unicum voor Jordaanfestival: organisatoren hebben weinig te klagen

De 44'ste editie van het Jordaanfestival begint vanavond. Vanmiddag waren de organisatoren nog druk bezig met de opbouw van het feestje. Een ding viel op, ze hadden maar weinig te mopperen.

'We zijn blij met de gemeente Amsterdam', zegt Jan de Bie. 'Een tien', vult Frans Stuy aan. In het verleden hadden de twee vaak wél wat te klagen. Over meer kosten, meer regeltjes, meer gedoe. Maar dit jaar komt de gemeente het festival zelfs financieel tegemoet.

'Ik vind het een heerlijk gevoel', zegt De Bie. 'We zijn wel vechters, dat wil niet zeggen dat wij altijd maar willen vechten.' Het enige gemopper dat vandaag te horen was, was onderling.

Tijdens het Jordaanfestival komen allerlei volkszangers voorbij, waaronder Mick Harren. Hij werd onlangs opgepakt en zat dagenlang in de cel voor een bedreiging met een nepvuurwapen. 'Wij hebben wel allebei gezegd: We laten Mick niet in de steek. Dus Mick staat gewoon bij ons op het Jordaanfestival. En we gaan zorgen dat hij een heel groot applaus krijgt. Want het is voor ons een kanjer', aldus De Bie.