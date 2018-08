Laatste dag African Fashion Week: 'Invloed van Afrikaanse mode stijgt'

Vandaag is de afsluiting van de African Fashion Week. De modeshows met Afrikaanse ontwerpen en modellen werd voor de vijfde keer in de stad gehouden.

'Het is belangrijk dat de Afrikaanse cultuur wordt gevierd op een internationaal platform. We vieren dat het niet alleen mode is, maar ook kunst en cultuur. Dat is belangrijk', zegt Diana Tambe. 'De invloed van Afrikaanse mode is de laatste vijf jaar erg gestegen.'

Eén van de ontwerpers is Kyere Kwaku Awiti. Zijn collectie is geïnspireerd op zijn leven en de problemen in de mode-industrie. 'Vandaar deze 'Canadian smoking', waar ik drie maanden aan gewerkt heb. De lagen laten zien dat ook als je worstelt met het leven, het makkelijker zal worden', legt hij uit.

Kyere Kwaku Awiti vervolgt: 'En dan heb je nog deze, met het rode aspect. Het leven heeft namelijk positieve en negatieve kanten. En op de rug is een kruising te zien: soms moet je tussen twee dingen kiezen, daar staat dat voor.'

Ook volgend jaar is er weer een African Fashion Week.