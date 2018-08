Burgemeester Gorinchem verbiedt urban, Encore Festival nodigt Gorinchemers gratis uit

Het urbanfestival Encore laat morgen de eerste driehonderd bezoekers uit Gorinchem gratis naar binnen. De organisatie reageert hiermee op de uitspraken van de burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente vandaag.

In een interview met regionale zender RTV Rijnmond zei burgemeester Reinie Melissant vandaag dat er bij urban muziek meer kans is op relletjes. 'En daar zitten we hier in Gorinchem niet op te wachten.'

De urbangroep Broederliefde was vorig jaar geboekt als één van de headliners op het Zomerfeest in Gorinchem. Het resulteerde in enorme belangstelling van publiek. Op een gegeven moment was het zo druk, dat er buiten het festivalterrein relletjes ontstonden.

Saamhorigheid

Dat het muziekgenre urban de oorzaak hiervan zou zijn, zoals de burgemeester stelt, is volgens Encore onzin. 'Op Encore Festival zijn de afgelopen jaren geen ongeregeldheden geweest en heerst er juist een gezellige en saamhorige sfeer. Wij willen morgen dus het tegendeel bewijzen door mensen uit Gorinchem met open armen te ontvangen. Culture Unites!', schrijft de organisatie.

Wie dus op zijn identiteitsbewijs heeft staan dat hij of zij in Gorinchem woont, mag morgen gratis naar binnen bij Encore. Deze regeling geldt alleen voor de eerste driehonderd bezoekers. Daarna moet er gewoon, zoals door elke andere bezoeker, 49,50 euro worden betaald.