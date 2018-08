Jong Ajax pakt eerste punten van het seizoen tegen FC Dordrecht

Jong Ajax heeft voor het eerst dit seizoen punten gepakt. Thuis op De Toekomst werd met 5-2 gewonnen van FC Dordrecht.

Vorige week begon Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie (de nieuwe naam van de eerste divisie) met een nederlaag tegen het gedregadeerde Roda JC (2-1), maar vanavond ging het de regerend kampioen een stuk beter af.

Kaj Sierhuis zette de ploeg van Michael Reiziger met een omhaal al vroeg op 1-0. Later in de eerste helft maakte hij via een strafschop zijn tweede. Een hattrick zat er helaas niet in voor Sierhuis, want tijdens de rust werd hij gewisseld.

Stil aan de overkant

Zijn ploeggenoten gingen vrolijk door met doelpunten maken. Ché Nunnely maakte van zo'n twintig meter afstand de derde goal. Danilo Pereira Da Silva tikte de vierde en vijfde binnen.

Vanwege de stevige regenbuien vrijdagavond mochten de meegreisde supporters van FC Dordrecht tijdens de tweede helft het onoverdekte uitvak inwisselen voor de overdekte hoofdtribune. Daarop begonnen zij 'Het is stil aan de overkant' te zingen naar het zojuist verlaten uitvak.