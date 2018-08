Broederliefde reageert op urbanverbod Gorinchem: 'Gelukkig wel welkom in Amsterdam'

Voor hun optreden op de Uitmarkt reageerde Broederliefde op het verbod op urbanmuziek in Gorinchem. 'Ik heb het net gelezen. Je weet hoe die dingen gaan', zegt Jerr.

'Het is uitgesproken dat urban verboden wordt in Gorinchem. Zoals je op internet ziet, zijn er heel veel mensen het er niet mee eens. We gaan het nog allemaal wel meemaken', vult Emms hem aan.

Broederliefde té populair

De burgemeester van Gorinchem vertelde vandaag dat op het Zomerfeest dit jaar geen urban mag staan. Een optreden van Broederliefde liep vorig jaar vanwege de massale belangstelling uit de hand. Urban zou zorgen voor relletjes, zo betoogde de burgemeester van de Zuid-Hollandse plaats.

'We kunnen niet tegen mensen zeggen ''doe rustig aan, kom er niet op af.'' Iedereen is blij als we mogen spelen. Hier mogen we vanavond gelukkig gewoon spelen', aldus Jerr. Emms: 'Overal waar wij komen is het altijd gezellig. We zorgen niet voor chaos. We geven altijd positieve energie.'

Ahoy

Broederliefde staat op de Uitmarkt vanwege onder andere hun optreden in Ahoy Rotterdam volgende maand. De show is nog niet helemaal uitverkocht en daarom is de groep er ook nog alles aan gelegen om de show te promoten.

Emms: 'Kom kijken. Dan kan je het zelf meemaken. Ahoy, in Rotterdam. Jerr: 'Op AT5 zegt hij dat.'