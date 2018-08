Uitmarkt-bezoekers trotseren guur weer voor Brabantse act: 'Regen is voor watjes'

De opening van de Uitmarkt viel letterlijk in het water vrijdagavond. Maar: 'regen is voor watjes', schreef een bezoeker op Twitter, en dus werd het alsnog een feestje met de twee zuidelijke acts: een natgeregende Guus Meeuwis en rapformatie Broederliefde.

Waar de directeur van het festival het gistermiddag nog zonnig inzag, bleek al snel het ergste werkelijkheid te worden. De opening werd nat, heel erg nat. Maar veel Amsterdammers trotseerden de regen alsnog om de twee acts te bekijken: Brabander Guus Meeuwis en rapformatie Broederliefde uit Rotterdam.



Is dat niet raar? Een Brabander als opening van de Amsterdamse uitmarkt. Guus zelf vindt van niet: 'Ik heb nog nooit gevoeld: 'daar heb je die Brabander weer'. Sterker nog, als ik het lied Brabant inzet - ook in Amsterdam - wordt die het hardst meegezongen.'

Regen, regen en regen

Maar die regen. Ookal mocht het de pret niet drukken tijdens de opening, hoe zit het met de rest van het Uitmarkt-weekend?) Vrijdagavond en afgelopen nacht viel er dezelfde hoeveelheid regen als er normaal gesproken in een halve maand valt. 'Het neerslagtotaal kan de komende uren in het westen verder oplopen naar ruim 60 millimeter', weet Weeronline. Ook Guus Meeuwis had het zichtbaar moeilijk met al die plensbuien.

Iets beter

En hoewel het blijft regenen belooft het vandaag in ieder geval iets beter te worden. 'Vanmiddag wisselen opklaringen en buien elkaar af. De zwaarste buien worden dan in het noorden verwacht', schrijft weerman Jordi Huirne. Het wordt ongeveer 17 graden.

In totaal staan er vandaag, tussen 11:00 en 23:00 uur, 193 optredens gepland voor de Uitmarkt. Vanavond treden onder andere Ellen ten Damme en Soultrash op in de stad. AT5 doet het hele weekend verslag van de festiviteiten. Om 14.00 uur doet AT5 live verslag van het jaarlijkse evenement.

