Ministerie gaat lerarentekort te lijf: Student binnenkort zelfstandig voor klas?

Als er niets gebeurt komt Amsterdam in 2023 475 fulltime leerkrachten voor het basisonderwijs tekort. Dat blijkt uit een raming van Arbeidsmarkt Platform Primair Onderwijs. Ministers van Onderwijs, Arie Slob (CU) en Ingrid van Engelshoven (D66), willen de regels voor een selecte club pabo-studenten daarom versoepelen.

'Als extra inzet zorgen de onderwijsministers nu dat deeltijdstudenten pabo die al een hbo-diploma hebben eerder voor de klas mogen, mits zij aan een aantal kwaliteitseisen voldoen', schrijft de Rijksoverheid over de plannen.

Op dit moment mogen pabo-studenten alleen begeleid lesgeven. De specifieke groep studenten mag nu eerder, zelfstandig voor de klas. Dat maatregelen nodig zijn bewees ook het afgelopen schooljaar. Regelmatig werden er klassen naar huis gestuurd of stond er een onbevoegde leraar voor de klas.

Veel leraren werken parttime

Naast de versoepeling voor voor deeltijd pabo-studenten, kondigen de ministers meer maatregelen aan. De gemiddelde leerkracht in het basisonderwijs werkt 28 uur per week. Minister Ingrid van Engelshoven roept werkgevers op om samen met leerkrachten te kijken of het mogelijk is om meer te gaan werken.

Ziekteverzuim 6 procent

Ook het ziekteverzuim moet naar beneden, menen de ministers. Die ligt in het onderwijs hoog met 6 procent. Tot slot zouden werkloze leraren beter begeleid moeten worden naar een nieuwe baan.

Maar, zo benadrukken Slob en Van Engelshoven, het onderwijs is niet de enige sector met problemen. ‘Naast het onderwijs kampen ook de zorg, de politie en de bouw met grote tekorten. Het knelt op veel plekken’, besluit Slob.